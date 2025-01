MALI/Présentation du plan de réponse humanitaire (HRP) 2025 : Le ministre de la Santé sollicite un montant de 771,3 millions de dollars auprès des bailleurs à Genève

Suite à la présentation du plan de Réponse Humanitaire (HRP) 2025 au premier Ministre, le ministre de la Santé et du développement social, le médecin Colonel Assa Badiallo Touré s’est envolé pour Genève. Cela fait suite au lancement officiel qui s’est tenu le mardi 21 janvier 2025. En effet, le but est de présenter ledit plan aux pays membres du système des Nations Unies. Ce dernier est accompagné d’une délégation composée de l’ambassadeur auprès de la confédération helvétique, du Coordinateur Résident du Système Développement Social.



L’objectif premier du genre est de partager les principes et orientations du gouvernement, les besoins des populations cibles pour 2025. Cependant, en marge de la session de plaidoyer, Madame le ministre de la Santé et du développement social avait accordé des audiences à la coordination humanitaire (OCHA), à l’OMS, au chargé des opérations du HCR, à l’OIM, au CICR et au BIT.

Pour rappel, le montant du plan de réponse humanitaire du Mali s’élève à 771,3 millions de dollars.