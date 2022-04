MAIRIE DE MBACKÉ / Gallo Bâ ruine la gestion de son prédécesseur : « Il m’a laissé une dette de 192 millions… un état civil sans archives, des véhicules sans papiers… »

Pour la première fois depuis le 23 janvier 2022 marquant son élection à la tête de la mairie de Mbacké, Gallo Bâ a fait face à la population, via les médias locaux, pour mettre les points sur certains i. Et c’est d’emblée qu’il précisera que le PV signé lors de la cérémonie de passation de service l’avait été sous réserves. Après vérification, le maire dit désormais comprendre pourquoi « le maire sortant a subitement fait preuve de précipitation en effectuant une sortie publique après sa défaite et ainsi débiter des contre-vérités. »

Gallo Bâ de signaler que « Mbacké n’a pas de mairie encore moins d’administration et d’archives. » Aussi, préconise-t-il, de reconstituer au plus vite, l’état civil de la municipalité, compte étant tenu du fait que les extraits n’ont de répondant sur aucun registre.



Par rapport à la gestion du personnel, Gallo Bâ dit avoir trouvé sur place des agents retraités encore en service et des disparités énormes concernant les travailleurs relativement au traitement financier. Il dénoncera par ailleurs, la signature par Abdou Mbacké Ndao, de plus de 70 contrats frauduleux à quelques encablures de son départ.



Pour ce qui concerne le parc automobile, juste deux véhicules sans documents ont été retrouvés en plus d’un camion assez vétuste pour satisfaire à certaines exigences, dira notre interlocuteur. En réaction à cette situation regrettable, l’édile de la commune annonce l’arrivée de deux camions de 26 tonnes et un troisième qui seront dépêchés dès après le Ramadan.



En outre …



Visiblement écœuré par les allégations du maire sortant qui prétendait avoir laissé derrière lui une somme de 400 millions, Gallo Bâ s'insurge : « Il a laissé ici, non pas 400 millions, mais des dettes qui s’élèvent à 192 millions. » Le maire n'a pas manqué de soulever le montant de la masse salariale au niveau de la municipalité qui tourne, dit-il, autour de 13 millions et qui laisse des suspicions assez regrettables.



Abordant la question foncière, Gallo Bâ confiera aux populations de ne prendre aucune parcelle de terre comme définitivement acquise. Pour lui, tout est flou. Il invitera le service de l’urbanisme et du cadastre à prendre leurs responsabilités pour que les erreurs soient réparées.



Par rapport à la gestion du carburant, il dénoncera l’absence de traçabilité. Le registre de la comptabilité matières n’en fait aucunement mention. Ce qui traduit, selon lui, une gestion nébuleuse, calamiteuse. La même peinture peut être apposée sur la passation des marchés qui renferme moult irrégularités.



PERSPECTIVES



Gallo Bâ s’engagera à vite prendre d’assaut les urgences qui sont de reconstruire l’état civil, de travailler pour un relèvement du plateau médical, de s’évertuer à achever l’érection du stade de Mbacké, de veiller à réaliser des adductions d’eau et surtout permettre aux populations d’avoir une eau de qualité, etc…