MAGAL DE MAME MBACKÉ KHÉWAR - Serigne Mame Mor Diarra, celui qui avait troqué son statut d’aîné à celui de disciple de Cheikh Ahmadou Bamba

Mbacké vit depuis cette matinée du samedi 06 mai, une certaine effervescence. L’édition 2023 du magal de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké semble être bien partie pour battre les recours d’affluence.

Mame Mor Diarra est le frère germain de Cheikh Ahmadou Bamba. Fils de Mouhammad Mbacké, plus connu sous l’appellation de Momar Anta Saly, il vit le jour en 1848 à Mbacké. Sa mère, Sokhna Mariama Bousso, connue sous le nom de « Jâratul Lâh », est fille de Cheikh Mouhamadou Bousso. Cheikh Mouhamadou Diarra Mbacké a été très tôt initié au Coran par son père, jadis un éminent enseignant et jurisconsulte. Très vite, il maîtrisa l’essentiel des sciences religieuses fondamentales et instrumentales sous l’égide de son oncle Serigne Mboussobé. Ce qui atteste de la solidité de cette formation.

Connu pour sa générosité, Serigne Mame Mor Diarra était très proche des familles démunies. Il est rapporté qu’en toute saison quelle que soit la période, il préparait chaque nuit un repas en guise de dîner pour d’éventuels voyageurs et pour les démunis. L’intensité de son adoration de Dieu, telle que décrite par Cheikh Mouhamed Al Bachir dans son ouvrage « Minanul BAqil Qadîm » l’amenait à assurer toutes les nuits 100 « rakas » eu guise de prières surérogatoires. Mame Mor Diarra a toujours privilégié le statut de disciple de Cheikh Ahmadou Bamba sur le droit d’aînesse.

Dans ses relations entre maître et disciple, il recevait des recommandations du Cheikh qu’il s’empressait d’exécuter en parfaite conformité. Cheikhoul Khadim alors en exil au Gabon lui adressa une correspondance pour lui donner des ndigël et lui confier des responsabilités. Les agents de renseignement qui faisaient des rapports journaliers sur les activités de Cheikhoul Khadim à Thiéyène mentionnent à plusieurs reprises son nom dans le journal. Dans la rubrique renseignement sur Ahmadou Bamba, on note dans les archives nationales du Sénégal : « 7 novembre 1908 Cheikh Momar Diarra du village de Mbacké (Baol Oriental) accompagné de 10 personnes est venu voir le marabout qui est son frère cadet » (source archives du Sénégal). Durant la période de 1912 à 1927 coïncidant avec l’étape de la résidence surveillée du Cheikh à Diourbel qui dura 15 ans, il lui rendait visite continuellement. Le Cheikh le retenait des jours, voire des mois avant de le laisser retourner à nouveau sur Mbacké. Par la fréquence des visites et la durée des séjours à Diourbel, il a été obligé d’y trouver une résidence non loin de la concession de Cheikhoul Khadim. Cette situation dura jusqu’à son rappel à DIEU qui eut lieu une nuit du lundi 20 Shawwâl 1339 de l’hégire soit le 27 juin 1922 à Mbacké Baol à l’âge de 75 ans. Le cheikh donna recommandation de l’inhumer dans les cimetières de Mboussobé auprès de son oncle l’érudit Serigne Mboussobé.

De tous les villages fondés par Cheikh Ahmadou Diarra Mbacké, Mbacké Khéwar, où se tient son magal, est le plus important mais aussi le plus ancien car remontant à 1891. Serigne Mor Diarra s’y serait installé sur suggestion de son oncle l’érudit Serigne Mouhamadou Bousso plus connu sous le nom de Serigne Mboussobé. Il s’installa sous un arbre nommé « Khéwar » en wolof d’où l’appellation de Mbacké Khéwar nom qui le différencie des autres villages portant le même nom. Après ce village, il compte à son actif plusieurs autres villages fondés uniquement dans l’objectif d’enseigner et d’assurer la formation spirituelle des disciples qui étaient sous sa tutelle.