Lutte contre les mariages et grossesses précoces à Kolda : Le « new deal » une astuce pour préserver la santé des jeunes filles...

Le « new deal » est le pacte communautaire qui libère le potentiel des jeunes filles. Dans la foulée, il a fait l’objet d’une rencontre entre jeunes filles issues de différents clubs de la région. Ainsi, ce pacte permet de lutter contre les grossesses et mariages précoces, les IST/VIH, la santé de la reproduction mais aussi facilite à la jeune fille de continuer ses études. Dans cette lancée, Babacar Sy responsable du centre conseil ado (CCA) de Kolda soutient que cette formation permet de déconstruire le complexe chez la jeune fille en la rendant plus responsable avec les acquis en leadership. Dans la même dynamique, Djiby Guisse de l’inspection médicale des écoles et formateur estime que les transformations physiologiques et psychologiques chez l’ado doivent être accompagnées de manière responsable.

Kardiata Ka âgée de 18 ans est membre du club de jeunes filles de Saré Moussa Ndour. A ce titre, elle précise « cette formation nous permet d'acquérir des connaissances sur la santé de la reproduction et les dangers liés au IST/VIH et aux mariages et grossesses précoces. Avec les connaissances acquises, désormais je vais préserver ma santé sexuelle et de la reproduction et me prévenir des IST. A cela, je saurai tenir un discours avec le module de leadership en tant que fille leader. En ce sens, je vais démultiplier la formation avec des visites à domicile pour sensibiliser les parents sur les mariages et grossesses précoces tout en laissant les filles à l'école... »

Cette stratégie de formation des clubs de jeunes filles leaders et pairs éducateurs à Kolda a permis de sauver beaucoup de filles des tentations. Ainsi, avec le « new deal » en collaboration avec le CCA devenu un laboratoire a permis d’agir localement pour créer un changement global sur la SRAJ.

C’est ainsi que 30 filles choisies sur 4800 issues de 120 clubs de jeunes filles leaders de la région ont été initiées sur le passage de l’adolescence à l'âge adulte dans un corps et un esprit saints. En ce sens, l'objectif est de former 300 présidentes de nouveaux clubs de jeunes filles et pairs éducateurs sur la SRAJ/IST/VIH, la gestion de l'hygiène menstruelle, la communication pour le changement social et comportemental sur l'axe Sud-Sud-Est.

A en croire Babacar Sy « le new deal est un engagement fort et respectueux consistant à déconstruire le complexe de la jeune fille tout en faisant ressortir son leadership. Et cela passe forcément par une formation en leadership, sur la santé de la reproduction, les risques liés au IST/VIH afin de faire face aux difficultés. » Dans cette lancée, il rappelle « après cette formation, elles doivent être capables de la démultiplier au sein de leur communauté… »