Lutte contre les inondations à Kaolack : État des lieux sur l'avancement des travaux d'assainissement et le curage des canaux.

Une équipe de la mairie de Kaolack et les techniciens de l'entreprise en charge des travaux d'assainissement de la commune, ont fait face à la presse en vue de communiquer sur l'état des lieux des travaux d'assainissement et les efforts de la municipalité avec à sa tête, Mariama Sarr, en terme de curage pour soulager davantage les populations.



Concernant l'État, il s'agit du Plan Décennal de Gestion des Inondations( PDGI) dont Kaolack est bénéficiaire, qui est en phase de réalisation dans la ville de Mbossé. Ce vaste chantier de 15 milliards visible à Khakhoun, dans la bande d'Aouzou et plusieurs autres endroits, va impacter plus de 07 quartiers de cette commune.



Et selon l'équipe en charge des travaux, ledit projet vise ainsi la réalisation du drainage des eaux pluviales de la zone nord pour spécifiquement l'assainissement de Ngane Saër, Ngane Alassane Est, Médina Baye Sud, Gawane, Touba Kaolack, Keur Maloum, Ndorong Sadaga, Sam, une partie de Médina Mbaba et Médina Baye Nord pour la tranche ferme et les autres quartiers pour la tranche conditionnelle. D'emblée, l'avancement physique du projet se présente comme suit : les collecteurs de drainage sont réalisés à hauteur de 64% d'avancement physique sur la tranche ferme, les bassins d'écrêtage de Khakhoun I et Khakhoun II sont réalisés à 97% et fonctionnels, le reprofilage de la bande d'Aouzou est réalisé à 30% et fonctionnel en partie et les édicules publics sont réalisés à 80%.



La mairie de Kaolack qui assure le curage des canaux en pré-hivernage et en hivernage a fait quant à elle, la cartographie de ses réalisations. il s'agit entre autres : Du curage du canal qui draine les eaux pluviales des quartiers Nimzatt, Sara Diamaguène, Parcelles Assainies, Kasaville et Passoire sur un linéaire de 900 m, l'exutoire de la gare routière de Nioro qui polarise les quartiers Ndangane et Abattoirs sur un linéaire de 400 m, la station Shell, 400 m de linéaire, le cimetière de Dialègne, l'exutoire du réseau d'assainissement EP de la ville, Station Shell-SENELEC vers la mer, canal HLM-Pharmacie, Passoire-Boulevard de l'émergence , stade Lamine Guèye-Pont Kahone-BHS-Bande d'Aouzou, etc...