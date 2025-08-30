Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : L’association « Foyré Soudou Kandébé » dans la peau du defenseur…

Personne n’est épargné aujourd’hui par les réalités du changement climatique. C’est pourquoi, consciente de ces enjeux, l’association « Foyré Soudou Kandébé » a mené une action de reboisement communautaire.
Dans cet élan, le coordonnateur de l’association, Alassane Kandé, en synergie avec les notables des quartiers, le président de la zone 4 (ODCAV) et le service des eaux et forêts, ont reboisé le boulevard AMA-Lycée Alpha Molo Baldé.
En ce sens, Diahé Kandé estime que cette action a un sens crucial puisqu’elle sensibilise les jeunes sur les méfaits de la déforestation tout en les invitant à s’investir pour la préservation de l’environnement.
Dans la foulée, Abdourahmane Diao, chef de cabinet du président du Conseil Départemental d'indiquer : « je remercie tout le monde pour cette belle initiative non seulement pour embellir mais aussi assainir le cadre de vie. » À ce titre, il rappelle : « comme l’eau est source de vie, l’arbre l’est aussi, car il nous fournit l’oxygène que nous respirons. Dans cette dynamique, notre relation avec l’arbre est très vital d’où l’importance de les planter. » D’ailleurs, il précise : « l’arbre est un facteur déterminant pour la pluviométrie et le rendement agricole. C’est pourquoi, il est important de planter des arbres pour faire face aux changements climatiques… »
