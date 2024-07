Lutte contre le réchauffement climatique à Kolda : AFSTech (associations des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie) prône le culte de l’écologie chez les élèves…

AFSTech (associations des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie) prône le culte de l’écologie chez les élèves. Ainsi, en partenariat avec Shine To Lead les élèves ont reboisé des arbres dans le collège Kolda 2 et aux alentours du centre commercial au centre-ville. C’est un moyen pour AFSTech de sensibiliser les élèves surtout les filles sur les dangers liés à la déforestation et au changement climatique. En ce sens, Rosine Badji coordonnatrice de AFSTech/Kolda estime qu’il faut inculquer ces valeurs aux élèves afin d’inverser la tendance.





A l’en croire « tout le monde est concerné par le changement climatique. C’est pourquoi, il faut agir vite en incluant les enfants pour qu’ils aient un amour de sauvegarder de l’environnement. C’est ce qui a motivé nos actions de ce matin en procédant au reboisement. Ainsi, nous pensons que les enfants en grandissant vont continuer à leur tour la protection de l’écosystème. »



Dans la même dynamique avance Ramatoulaye F « la plante apporte la vie notamment l'ombrage, l'alimentation, la santé entre autres. Et en reboisant, on participe à la protection de l’environnement et de la biodiversité. En ce sens, nous remercions AFSTech pour son initiative dont nous avons pris conscience des enjeux. »



En s’investissant dans la protection de l’environnement, l’association travaille aussi pour la promotion des filles dans l'éducation des sciences et techniques.



Madou Diallo