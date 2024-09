Lutte contre le grand banditisme à Kolda : Les armées sénégalaises et gambiennes mutualisent leurs forces pour la sécurisation des frontières et des populations…

Les armées Sénégalaise et Gambienne mutualisent leurs forces pour lutter contre le grand banditisme frontalier afin de sécuriser les populations et leurs biens. Dans la foulée, ces patrouilles conjointes vont aussi permettre de lutter contre la coupe abusive de bois et le vol de bétail. Au-delà de cela, c’est un moyen de raffermir les liens entre les deux peuples pour renforcer le socle social de la paix, selon le colonel Théodore Adrien Sarr commandant de la zone militaire numéro 6 (Kolda) et Sajo Jarju, lieutenant-colonel de Basset.

À en croire Théodore Adrien Sarr, le commandant de la zone militaire 6, « nous accueillons nos frères d’armes gambiens dans le cadre d’une planification d’une patrouille conjointe le long de la frontière sénégalo-gambienne. Cette initiative a été décidée par les plus hautes autorités des deux pays pour rassurer les deux peuples en leur montrant que nous avons des objectifs communs. Ainsi, nous montrons qu’il n'y a pas de litige entre les deux populations. »

D’ailleurs, « ces deux armées peuvent donner un exemple concret de coopération, de cohabition pour rassurer les populations. Et toutes ces actions entrent dans le cadre des missions régaliennes des armées comme la défense de l’intégrité physique du territoire, la garantie de libre circulation des personnes et des biens, la préservation des ressources naturelles environnementales », selon le commandant de la zone militaire 6.

Lieutenant-colonel Sajo Jarju de Basset (Gambie) avance : « je suis en phase avec le commandant de la zone militaire militaire numéro 6 pour la sécurisation de la frontière de nos deux pays. Et ces opérations conjointes vont permettre la paix et la stabilité de nos deux pays. D’ailleurs, nos deux pays sont les mêmes pays car nous partageons les mêmes ethnies et langues… »

L’objectif de cette rencontre est d’organiser des patrouilles mixtes combinées d’opérations de sécurisation au niveau de la frontière.