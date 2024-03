Lutte contre le chômage au Sénégal : la CNTS et la Direction de l'Emploi mutualisent leurs efforts pour favoriser l'employabilité des jeunes

Dans le cadre de la lutte contre le chômage au Sénégal, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) vient de signer ce mercredi 06 mars 2024 une convention de partenariat avec la direction de l'Emploi. À travers ce partenariat, les deux organisations veulent mutualiser leurs moyens dans le cadre de la sensibilisation et de la formation des jeunes pour faire connaître les dispositifs mis par l’État pour accompagner l'employabilité des jeunes.

Venu représenter le président de la CNTS absent du pays, le Secrétaire général Lamine Fall a fait savoir que cette convention tourne autour de deux axes majeurs : l'employabilité des jeunes et l'émigration clandestine.

"Le pays fait beaucoup de formation, mais les gens ont des problèmes dans le cadre des débouchés. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec la direction de l'Emploi dans ce sens pour aider les jeunes à avoir de l'emploi, mais aussi à être employable par rapport à leur statut et par rapport à leur formation", a-t-il déclaré.

Concernant la sensibilisation des jeunes par rapport à l'émigration clandestine, M. Fall estime qu'au Sénégal la question de la migration irrégulière est un drame et ce sont nos jeunes qui partent et qui meurent dans les océans. Pour cela, explique-t-il, cette convention va prendre en charge cet aspect pour essayer d'aider les jeunes à rester dans le pays. "Certes, l’État a plusieurs programmes et projets, mais il faut impliquer davantage les acteurs pour mieux informer, mais également sensibiliser les jeunes pour les fixer dans le pays afin d'éviter ce drame", préconise-t-il.

Pour sa part, la conseillère spéciale du Directeur de l'Emploi, Marième Dieng, estime que la convention va permettre à la direction de l'emploi de définir les stratégies, les mécanismes de facilitation et d'information à l'endroit de tous les demandeurs d'emploi. "Et avec la CNTS nous avons des missions communes, car la CNTS est un cadre de fédération du secteur privé et public des jeunes. On s'est dit qu'ensemble nous devons mutualiser nos moyens pour créer de l'emploi notamment vers la direction, mais aussi le comité de jeunes dynamiques de la CNTS", dit-elle.