Lutte contre le Covid-19 : Les étudiants de la Médina prêchent la bonne parole.

Le collectif des étudiants de la Médina font dans la sensibilisation de masse pour inciter la population à ne pas verser dans la stigmatisation pour prendre à bras le corps la lutte contre le covid-19. Ces étudiants qui prêchent la bonne parole, invitent aussi les uns et les autres à adopter des gestes barrière et à se conformer aux règles d'hygiène pour éviter la propagation de la maladie. De Soumbédioune à la Rue 6, ils ont distribué des gels alcoolisés et du savon pour apporter leur contribution à l'effort national.