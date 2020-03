Lutte contre le Covid-19 / Latmingué : Le maire remet un appui aux Daaras.

Après avoir offert du gel hydro-alcoolique et autres détergents aux populations de sa commune, le maire de Latmingué a encore mis la main à la poche. Et cette fois-ci, c'est pour venir en aide aux écoles coraniques (Daaras).



Le Dr Macoumba Diouf qui s'est fait représenter par son chargé de mission et conseiller spécial, a procédé à la distribution de 2,5 tonnes de riz, 50 bouteilles d'huile de 5 litres à 25 Daaras de sa commune.



À en croire, Mr Andel Kitane, ce geste vise à matérialiser la politique de territorialisation du chef de l'État. Le second objectif est d'apporter un appui aux écoles coraniques traditionnelles en cette période de confinement pour leurs écoliers (talibés)...