Lutte contre le Coronavirus : La direction de la santé de la mère et de l'enfant réceptionne un lot de matériel pour le personnel soignant.

La directeur de la santé de la mère et de l'enfant du ministère de la santé et de l'action sociale, le Dr Oumar Sarr, a réceptionné ce mercredi un lot de matériel de protection contre la Covid-19 offert par UNFPA et DKT International.



Cette remise de matériel de protection destiné aux personnels de santé et communautaires s'inscrit dans le cadre de l'effort collectif de lutte contre la Covid-19 renseigne le Dr Oumar Sarr qui se félicite des importantes mesures prises par la tutelle dans la lutte contre le Coronavirus.



Le directeur de la santé de la mère et l'enfant d'indiquer qu’au-delà de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, l'objectif de la DSME est de faire en sorte que les services qui assurent la santé de la mère et l'enfant continuent d'assurer le suivi dans toutes les structures sanitaires...