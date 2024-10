Lutte contre la pauvreté à Kolda : Installation d'une unité d'embouteillage pour un meilleur développement de la chaîne de valeur... (10.000 litres de miel par an)

Pour un meilleur développement de la chaîne de valeur miel et de ses dérivés, la coopérative agroalimentaire de Casamance (CAC/Miel) a inauguré sa nouvelle unité de fabrication de bouteilles en plastique. C'est un véritable problème de santé publique qui vient d'être réglé avec cette machine, car les producteurs utilisaient des bouteilles ramassées un peu partout pour vendre le miel. Mieux, cela va participer à lutter contre le chômage et les migrations irrégulières surtout dans le monde rural. D'ailleurs, selon les statistiques, la coopérative produit 10.000 litres de miel par an d'où la nécessité de disposer d'une telle unité de fabrication de bouteilles. Ceci va limiter les pertes avec les vieilles méthodes et augmenter le chiffre d'affaires des producteurs pour de meilleures conditions de vie.

Dans cette lancée, Corotimy Diarra directrice de CAC/miel estime que cette machine produit plus de 800 bouteilles par heure et demeure une véritable révolution au Fouladou pour les producteurs. Dans la foulée, elle soutient que la production d'emballage va améliorer la qualité du miel de même que la santé des populations.

À celà, il a été ajouté au bénéfice des apiculteurs, une formation de vente en ligne voire le digital. Ainsi, c'est pour mieux rendre les femmes autonomes aussi dans la Casamance naturelle et dans la sous-région que cette unité a été mise en place. En ce sens, le défaut d'unité de fabrication de bouteilles dans les régions reste une épineuse question pour les associations de producteurs. C'est une vieille doléance de ces derniers qui vient d'être réalisée par CAC/miel et ses partenaires.

À en croire Corotimy Diarra, " créée en 2023 avec plus de 400 membres dans toute sa zone, la coopérative produit 10.000 litres de miel par an. En ce sens, elle est confrontée aux problèmes d'emballage de ce miel avec tous les risques encourus. C'est ainsi, que nous avons bénéficié grâce à ces partenaires de cette unité de fabrication d'emballage pour un bon développement de la chaîne de valeur." Dans la foulée, elle précise : "cette unité produisant 800 bouteilles/heure va permettre de réduire les pertes dans la production tout en luttant contre les migrations irrégulières et le chômage des jeunes. D'ailleurs, c'est est un véritable hub qui va se développer pour toutes les PME/PMI dans la région et la sous-région."

Dienaba Baldé est une productrice de miel du village de Diana Malary qui salue cette initiative. À ce titre, elle soutient : "l'implantation de cette unité est très importante pour nous les apicultrices. Ainsi, après notre formation sur la production de miel par nos partenaires, on avait du mal à trouver des bouteilles de qualité surtout saines. Aujourd'hui, avec 20 litres de miel par ruche, on peut embouteiller sans difficulté avec l'unité de fabrication."

À celà, elle ajoute : "maintenant avec cette unité de fabrication de bouteilles, on va être opérationnel rapidement et efficacement tout en augmentant notre plus-value. De ce fait, la production et la vente de miel sont très bénéfiques pour nous car on parvient à tirer notre épingle du jeu. D'ailleurs, on se soigne, on envoie nos enfants à l'école en plus de la ration alimentaire..."