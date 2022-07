Lutte contre la mésinformation : Méta lance la campagne zone ligne pour barrer la route aux fake news.

Une table ronde à l’initiative de la firme Américaine Méta a été tenue ce mardi 5 juillet 2022 pour sensibiliser les journalistes sur l’importance que porte l’entreprise sur la mésinformation. Une occasion saisie par la firme pour lancer sa campagne de sensibilisation et d’orientation des nouveaux mécanismes mis en place pour lutter contre ce fléau qui gangrène la stabilité sociale et politique au Sénégal.



« Nous prenons très au sérieux le phénomène de la désinformation au niveau de Méta. Nous reconnaissons que son impact va au-delà des plateformes des réseaux sociaux et a des impacts dans la vie réelle. Notre objectif c’est d’outiller nos utilisateurs pour qu’ils puissent reconnaître la mésinformation, qu’on crée ensemble au Sénégal pour une zone ligne pour qu’il n’y est pas une mauvaise information. On reconnaît que les réseaux sociaux augmentent la virilité de la mésinformation », explique Balkissa Idé Siddo, directrice politique publique Afrique pour Meta.