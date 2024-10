Lutte contre la mendicité : Une opération nocturne réussie à Rebeuss… 89 mendiants retirés

Une opération nocturne menée par le commissariat de Rebeuss aboutit à l’interpellation de 89 mendiants, dont des enfants, dans le cadre d’une initiative visant à lutter contre la mendicité à Dakar. Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2024, les agents du commissariat d’arrondissement de Rebeuss ont lancé une vaste opération pour retirer des mendiants des rues de Dakar. Cette intervention, qui s’est déroulée entre minuit et 3 heures du matin, a permis de ramasser un total de 89 mendiants, dont 83 adultes et six enfants.



Selon L’Enquête, ces personnes ont été conduites au Centre national de formation et d’action (CNFA) de Rufisque pour un recensement et une prise en charge appropriée. Sous la direction du sous-préfet de Dakar-Plateau, Khadidiatou Sène, l’opération a mobilisé l’ensemble des moyens disponibles au commissariat, marquant une nouvelle étape dans la lutte contre la mendicité nocturne dans la capitale sénégalaise.



Cette initiative vise à répondre à la problématique croissante de la mendicité, qui pose des défis sociaux et sécuritaires dans la ville. Des représentants de l’ambassade du Niger au Sénégal ont également participé à l’opération en se rendant au CNFA pour identifier et recenser les ressortissants nigériens, en vue de leur rapatriement. Au total, ce sont 638 mendiants qui ont été recensés, comprenant 479 Nigériens, 26 Sierra-Léonais, 12 Maliens, quatre Mauritaniens, 63 Guinéens et 54 Sénégalais.



Suite aux directives des autorités préfectorales, les mendiants d’autres nationalités, à l’exception des Nigériens, ont été libérés. Selon des sources diplomatiques, les efforts pour retirer les mendiants nigériens se poursuivent afin d’organiser leur rapatriement vers leur pays d’origine. Cette opération, qui met en lumière les efforts des autorités locales pour gérer la mendicité, soulève également des questions sur les conditions de vie et le soutien à apporter à ces populations vulnérables.