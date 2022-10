Lutte contre la déperdition scolaire à Kolda : l’association ASHUDEB assiste les enfants issus des couches vulnérables…

L’association humanitaire pour le développement à la base (ASHUDEB) va accompagner 20 enfants issus des couches vulnérables en fournitures et frais scolaires pour un premier temps. Cette association entend ainsi lutter contre la déperdition scolaire surtout au niveau des couches vulnérables afin de donner la chance à tous les enfants.



Il s’agit d’orphelins ou d’enfants issus de familles très démunies qui ont du mal le plus souvent à scolariser leurs enfants faute de moyens. C’est pourquoi, présents lors de la cérémonie, les parents très contents se sont engagés à accompagner leurs enfants dans ce processus.



Pour M. Seydi, notable du quartier Hafia, « c’est une épine qu’on nous ôte du pied. Et on ne peut que saluer de pareils gestes avec ces temps de crise liée à la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Nous allons faire bon usage de ces appuis en invitant nos enfants à redoubler d’efforts dans leurs études. »



« La place de l’enfant est à l’école et non dans la rue. D’ailleurs, il est l’avenir de la société. C’est pourquoi, il est important de l’accompagner dans son éducation. Et dans ce sens, on a choisi d’assister les enfants issus de couches vulnérables », dira Mame Thierno Aïdara un des responsable d’ASHUDEB...