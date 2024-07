Lutte contre la déperdition scolaire à Kolda : La cité "jardin Abdou Diouf" fête ses meilleurs élèves... et lutte contre les violences...

Pour inciter les enfants à aimer et poursuivre les études, la cité "jardin Abdou Diouf" a fêté ses meilleurs élèves, ce samedi 27 juillet. C'est un moyen pour les habitants de ce quartier de lutter contre la déperdition scolaire et la violence. Dans cette dynamique, les habitants avec leur association ASHUDEB souhaitent que leurs enfants fassent des études épanouies. À celà, il faut ajouter la lutte contre les violences devenues virales dans la société qu'ils mènent dans leur quartier.

Conscients que l'éducation des enfants est une priorité, les habitants comptent accompagner leurs enfants en les encourageant par cette fête de l'excellence. Dans la foulée, ASHUDEB a invité les parents à inscrire leurs enfants dès la naissance à l'état civil pour éviter tout blocage. Ainsi, l'association a rappelé aux parents de faire de l'éducation de leurs enfants une priorité car ils sont les responsables de demain.

Mame Thierno Aïdara président d'ASHUDEB : "cette journée d'excellence et de protection à l'endroit des enfants est très importante. Et nous l'avons initiée aussi pour primer nos enfants qui se sont bien distingués pendant l'année scolaire. En ce sens, on s'inscrit dans la dynamique de participer à réduire le taux de déscolarisation et lutter contre la violence. Et avec des récitals de Coran, nous voulons montrer que l'enfant peut allier l'école et l'enseignement coranique."

Dans la foulée, il rappelle :"nos enfants ont de sérieux problèmes liés à l'état civil. C'est pourquoi nous souhaitons que l'État facilite à ces derniers, l'obtention de l'extrait de naissance afin qu'ils puissent poursuivre sans difficulté leur cursus scolaire."

Fatoumata Sabaly habitante du quartier invite les habitants, surtout ses consœurs "à déclarer les enfants à l'état civil dès la naissance. Et il n'y a pas meilleur moment que cette fête de l'excellence pour sensibiliser les populations." À ce titre, elle poursuit : "nous devons prendre en charge très au sérieux l'éducation de nos enfants car la violence commence à gagner du terrain chez nos enfants. C'est pourquoi, il faut tout faire pour inverser cette tendance afin d'avoir des jeunes responsables qui prendront en charge le développement de notre pays demain..."