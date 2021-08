Lutte contre la Covid-19 : La Fondation Servir le Sénégal a remis 100 concentrateurs d’oxygène reçus des ICS à 30 structures sanitaires.

Dans sa vocation d’intermédiation sociale et de facilitation des couches démunies à l’accès aux services sociaux de base, La Fondation Servir le Sénégal a remis à 30 structures sanitaires du pays, 100 concentrateurs d’oxygène. Ces concentrateurs, offert à La Fondation par les Industries Chimiques du Sénégal, viennent répondre à l’urgence de doter les structures sanitaires de moyens de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Cet après-midi, la présidente de la Fondation, Marième Faye Sall, à l’occasion de la remise des 100 concentrateurs d’oxygène aux structures sanitaires, a magnifié ce geste des ICS qui participent à l’effort de guerre dans lequel, le monde entier s’est engagé.





Ce matériel d’oxygène offert par les ICS à la fondation servir le Sénégal est, selon la présidente de la Fondation, « un signe d’espoir pour dominer la pandémie de Covid-19 et répond à l’engagement du chef de l’État dans la lutte contre le virus.



L’institution sociale agissant à l’endroit de celles et ceux qui ont besoin d’assistance à travers cet acte, confirme son engagement à soutenir le secteur de la santé qui, en ces moments, a besoin d’efforts convergents vers un seul objectif, éradiquer la pandémie.

La Fondation Servir le Sénégal remercie le directeur des ICS, Alassane Diallo pour les efforts de son entreprise et tout le personnel avec qui il a travaillé pour mettre à la disposition de la Fondation ces concentrateurs d’oxygène.



Pour sa part, la première dame Marième Faye Sall encourage les différents acteurs des services de santé et invite le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr à transmettre son message de soutien et d’hommage par rapport aux efforts patriotiques du corps médical dans sa globalité.