Lutte contre la 2ème vague de Covid-19 à Dahra et Linguère : Samba Nd. Ka injecte 18,5 millions.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le MDCEST, M. Samba Ndiobée Ka, a apporté son soutien aux districts sanitaires de Dahra et Linguère qui n’ont pas été épargnés par la deuxième vague de la pandémie.

Une délégation conduite par son chef de cabinet Papa Sara Ndiaye a remis le don aux autorités sanitaires en présence du Préfet du département de Linguère.



Le matériel estimé à plus de 16 millions est composé de masques chirurgicaux, de cartons d’eau de javel et de détergents, de caisses de gel hydroalcoolique, des bouteilles de spray, de dispositifs de lavage des mains et une enveloppe de 2 000 000 f pour les deux districts.



Les services d'hygiène de Dahra et Linguère ont également été appuyés en produits désinfectants et en carburant pour un montant de 2 500 000 f pour la désinfection des lieux publics (écoles, mosquée, structures de santé...) dans les 19 communes du département.



Le MDCEST a saisi cette occasion pour encourager les vaillants agents de santé et du service d'hygiène "à persévérer dans la lutte et en appelle la population du Djoloff à porter le combat de la sensibilisation et à respecter scrupuleusement les mesures individuelles et collectives afin d'endiguer la pandémie dans notre terroir."