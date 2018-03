Lumière sur les comptes bancaires de Monaco : La Banque mondiale soupçonne Bibo d’être un « prête-nom » de Karim Wade (Rapport)

Depuis quelque temps, l’existence d’un rapport de la Banque mondiale, jusque-là inconnu du grand public, sur les fameux comptes bancaires de Monaco, défraie la chronique. Ce rapport a innocenté Karim Wade, selon la thèse des inconditionnels de celui-ci. Toutefois, Dakaractu est en mesure d’écrire que si le lien financier direct entre Karim Wade et Ibrahim Aboukhalil n’a pas été démontré, c’est, à en croire notre source, à cause des nombreuses sociétés-écran montées dans les plus redoutés paradis fiscaux au monde. En vérité, la Banque mondiale soupçonne Bibo d’être un « prête-nom » du fils de l’ex-président de la République, puisque toutes les hypothèses établissent que derrière le premier nommé, il y a des « associés cachés ». Voici l’intégralité du document.