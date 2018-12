Luka Modric (Real Madrid) remporte le Ballon d'Or France Football 2018

Vainqueur de la Ligue des champions et finaliste de la Coupe du monde, le milieu de terrain croate remporte son premier Ballon d'Or France Football. Il devance Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann.



Luka Modric remporte le Ballon d'Or France Football 2018. Le milieu de terrain croate, premier joueur de son pays à décrocher cette distinction, a joué un rôle majeur dans la victoire du Real Madrid en Ligue des champions et dans le parcours de la Croatie au Mondial. Stoppé en finale avec la sélection au damier par les Bleus de Didier Deschamps, Modric devance le quintuple vainqueur Cristiano Ronaldoet Antoine Griezmann, champion du monde et vainqueur de la Ligue Europa...