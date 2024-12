Loi d'amnistie- Éventuelles poursuites contre Diomaye et Sonko: " Cela n’a aucun sens parce qu’ils ont été poursuivis sur de faux fondements"

Dans un entretien avec Jeune Afrique, Mme Aminata Touré s'est prononcée sur la loi d'amnistie. Répondant sur les éventuels risques notamment des " poursuites contre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont bénéficié de cette loi, la haute représentante du chef de l'État a déclaré. " Cela n’a aucun sens parce qu’ils ont été poursuivis sur de faux fondements".



Et d'ajouter " En tout cas, je considère qu’il faut réviser cette loi car tous les crimes de sang doivent être élucidés, notamment lorsque les victimes ne faisaient qu’exercer leur droit constitutionnel.



" L’amnistie ne doit pas couvrir les crimes de sang. ll ne peut y avoir d’apaisement et de réconciliation sans justice", a-t-elle conclu.