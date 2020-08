"Loi d'accès à l'information" : Le Forum Civil initie l'APPEL pour lancer le plaidoyer.

Avoir la bonne information pour ensuite la livrer au public est la principale préoccupation des journalistes surtout dans ce contexte de guerre sanitaire qui impose une méthode efficace de lutte. Dans la logique de transparence et de bonne gouvernance dans l'action publique, il est plus que nécessaire de permettre à la presse de relayer les informations qui pourraient être utiles aux citoyens.



Le Forum Civil, conscient de cet enjeu de taille, a ainsi allié l'Association des professionnels de la presse en ligne (APPEL), pour faire le plaidoyer visant à adopter une loi sur l'accès à l'information. Ceci intervient évidemment dans un contexte de pandémie qui demande nécessairement une meilleure approche de facilitation de l'accès à l'information, mais également de permettre à ceux qui doutent d'une certaine gestion, d'avoir une idée claire de la réalité.



C'est donc un atelier qui s'est tenu ce matin à Dakar en présence du coordinateur du Forum Civil, Birahime Seck et de Ibrahima Lissa Faye président de l'APPEL, qui estiment que le plaidoyer sur la loi de l'accès à l'information doit être plus que jamais soutenue, car " aujourd'hui, les journalistes, malgré leur volonté et tout le travail qu'ils font, ont d'énormes difficultés pour accéder à certaines sources et donner la bonne information". Ceci pourrait donc impacter sur la transparence et par conséquent, aboutir à un manque de confiance entre les gouvernants et le public qui a besoin de la bonne information.