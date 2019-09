Logistique : Nouvelle dotation en véhicules et matériel au profit de la Brigade Nationale des Sapeurs-pompiers

Le déficit de matériel roulant, tout le temps déploré par les éléments de la Brigade des Sapeurs-pompiers et les populations, tend à être résorbé. L’État qui est dans une dynamique de mettre ses démembrements dans les conditions idoines, déroule son plan d’équipement en véhicules et autre matériel de dernière génération. Du matériel pour prendre en charge les préoccupations des sénégalais, a appris Dakaractu, ce mercredi 18 septembre 2019.



Des équipements pour les soldats du feu, qui viennent à point nommé, avec la recrudescence des accidents et inondations. Ces fortes sollicitations dont ils font l’objet et le manque de matériel roulant et de moyens leur coûtaient beaucoup en terme d’efficacité. Situation qui a toujours suscité les plaintes et complaintes des populations.



La cérémonie de remise du matériel est prévue ce jeudi 19 septembre 2019 au Grand Théâtre national. Et ce sera sous la présence de Macky Sall, président de la République, a informé la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.