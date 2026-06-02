Sonko s’en prend à Al Amine Lô : « Nous savons bien le rôle qu’il a joué dans cette situation politique…Qu’il se limite aux chiffres »

Ousmane Sonko a, lors de sa déclaration de presse ce mardi, réservé quelques flèches acérées au Premier ministre Al Amine Lô. Sans langue de bois, le président de PASTEF a invité le chef du gouvernement à rester dans son couloir. « Qu’il se limite aux chiffres », a-t-il lancé, insinuant le peu de considération politique qu’il accorde au Premier ministre actuel, perçu davantage comme un technicien que comme un acteur politique de plein droit.







L’ancien premier ministre Ousmane Sonko dit pourtant avoir tout fait pour préserver une relation apaisée. « Je fais tout pour rester en bons termes avec lui », a-t-il affirmé, avant de recadrer sèchement les sorties publiques de Al Aminou Lô : « Je l’ai entendu donner des leçons de morale. Mais il doit savoir qu’on est informé de tout ce qu’il fait »







Plus grave, Sonko laisse entendre qu’Al Amine Lô ne serait pas étranger à la crise politique actuelle. « Nous savons qu’il a joué un rôle dans tout ce qui se passe actuellement », a-t-il poursuivi devant la presse.

