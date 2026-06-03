Portrait : Qui est Bassirou Sarr, le nouveau ministre auprès du ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget ?

Il y a dans le parcours de Bassirou Sarr quelque chose qui tranche avec les profils habituels de la haute administration sénégalaise. En effet, avant de poser ses valises à Dakar pour intégrer le ministère des Finances, ce mathématicien de formation a conseillé des institutions financières à New York, navigué dans les eaux des marchés de capitaux et évalué des risques de crédit pour le compte d’acteurs du secteur financier international. Un itinéraire atypique pour celui qui est désormais ministre délégué chargé du Budget.



Formé à Carleton College aux États-Unis, puis à la Paris School of Economics et à l’EHESS, Bassirou Sarr appartient à cette génération de cadres africains dont la formation s’est construite sur deux continents avant de se mettre au service du continent. Boursier, il avait représenté le Sénégal au Collège du Monde Uni, une institution qui sélectionne ses étudiants sur critères de mérite et de potentiel de leadership. Le ton était donné.



De retour au pays, il gravit les échelons de l’administration financière : conseiller technique, puis directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget. À ces postes de l’ombre, il a œuvré sur des chantiers aussi disparates que la gouvernance des ressources pétrolières et gazières, la réforme du portefeuille public, la modernisation de la dépense ou encore les réformes multisectorielles dans l’énergie et le numérique. Autant de dossiers techniques qui demandent autant de rigueur que de discrétion.



Sa trajectoire internationale ne se limite pas aux marchés de Wall Street. Il a siégé au Comité de transition chargé de la création du Fonds pour les pertes et préjudices, dans le cadre des négociations climatiques ayant précédé la COP28, un mandat qui révèle un profil moins confiné aux seuls équilibres budgétaires qu’on ne pourrait le croire. Chercheur invité à l’Université du Michigan comme à la Direction générale des Impôts et Domaines du Sénégal, il a aussi produit des travaux académiques sur la fiscalité et l’efficacité des administrations publiques africaines.



Économiste, mathématicien, praticien des marchés financiers, réformateur de l’intérieur : Bassirou Sarr cumule les casquettes sans que l’une ne prenne le pas sur les autres. À l’heure où le Sénégal doit conjuguer mobilisation des recettes, maîtrise des dépenses et financement de son développement dans un contexte budgétaire contraint, le profil du nouveau ministre auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, chargé du Budget, semble calibré pour l’exercice.