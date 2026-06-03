Médias et institutions : Le chantier du nouveau ministre de la communication

Le nouveau ministre de la Communication, chargé des Relations avec les Institutions et porte-parole du Gouvernement, le Dr Bacary Sarr, s’est aussi exprimé, à la suite de la confiance renouvelée placée en lui par le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ahmadou Al Aminou Lo.



Il dit mesurer « pleinement l’importance de cette responsabilité » et la traduit en « engagement solennel à servir le pays avec loyauté, rigueur et humilité ». Il exprime sa gratitude aux plus hautes autorités de l’État, aux professionnels des médias, aux partenaires institutionnels ainsi qu’au peuple sénégalais, dont l’attachement aux idéaux de justice et de transparence constitue, dit-il, « une source permanente de motivation ».



Mr Bacary Sarr a également identifié les chantiers prioritaires de son département : le renforcement de la communication institutionnelle, la consolidation des relations entre les institutions et les citoyens, et la promotion d’un espace médiatique « professionnel, libre et responsable ». Il appelle l’ensemble des parties prenantes à « unir leurs efforts dans un esprit d’ouverture, de concertation et de responsabilité » pour bâtir une communication publique moderne au service du développement national.