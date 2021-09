Locales 2022/ Rufisque : Souleymane Ndoye étale toute sa puissance et part officiellement à la conquête de la Ville...

Après avoir été choisi comme candidat à la candidature à la ville de Rufisque, Souleymane Ndoye a enfin accepté d’endosser ce rôle. C’était lors d’un grand rassemblement, sous la forme d'une véritable démonstration de force dans la commune de l’Ouest où Imams, groupements de femmes, mouvements de jeunes et les membres de la coalition, dont il est membre, se sont réunis ce 9 septembre 2021. Ils étaient plus de 3.000 personnes, venues des quatre coins de Rufisque Ouest à se donner rendez-vous pour ensemble porter la candidature de Souleymane Ndoye pour la ville de Rufisque.



À cet effet, le député Souleymane Ndoye, président sortant du Conseil départemental dira que « C’est avec une immense fierté que je m’en vais répondre favorablement à l’appel de ma famille politique de BBY élargie à la majorité présidentielle et aux forces vives de la commune de Rufisque Ouest. Imams, autorités coutumières et religieuses, cadres, Bajenu gox, société civile, acteurs économiques et jeunes, tous se sont mobilisés en ce jour autour d’une unique conviction : reconsidérer l’avenir de la ville de Rufisque. Plus qu’une demande, cette interpellation est une invite à une mission commune, celle de repositionner la ville de Rufisque dans sa cohérence territoriale exigée par l’acte III de la décentralisation. En effet, chers compatriotes, cette nouvelle vision à la fois éclairée et porteuse d’espoir que vous venez de décliner, épouse parfaitement mes aspirations à impulser une dynamique cohérente de développement local basée sur une cohésion forte, une dignité et un sens de la responsabilité ; ces valeurs-là même qui caractérisent la société lébou à laquelle nous appartenons, non sans fierté... » , a-t-il il fait savoir lors de son allocution.



Il s’est engagé ainsi à proposer avec une équipe inclusive, une politique solidaire, équitable, efficace et efficiente dont le socle sera une dynamique participative et une gestion concertée intégrant toutes les parties prenantes de la société Rufisquoise dans son ensemble. Une telle démarche vise à maximiser les résultats et à toucher les préoccupations sociales, environnementales, économiques, éducatives, sanitaires, bref, toutes les compétences propres à la ville. « Cette nouvelle démarche aspire cependant à prioriser deux domaines, à savoir les infrastructures et l’assainissement dont le portage auprès de l’État doit être un sacerdoce : principaux obstacles à l’essor de la ville qui ne se régénère pas, ne se recycle pas et régresse de manière criarde dans un contexte d’essor économique et infrastructurelle du département enclenché par les pôles en gestation... » , a-t-il ajouté. Ainsi donc, les dés sont jetés pour les prochaines élections locales de 2022 pour la Grande Coalition de BBY élargie à la majorité présidentielle et aux forces vives de la commune de Rufisque Ouest…