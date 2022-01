Locales 2022 : ‘’Rien ne se fera sans nous au niveau de Saint-Louis ’’ (Mary Teuw Niane)

Leader du Parti de l'espoir et du progrès (Pep) et candidat de la Coalition And Ak Mtm (Mary Teuw Niane) Liguey Ndar a brisé le silence ce mercredi. Après s’être placé loin de la tumulte, au lendemain des élections locales des commune et département de Saint-Louis pour se reposer, le Pr Mary Teuw Niane a initié une conférence de presse afin de se féliciter des résultats obtenus par la formation politique dont il était le porte-drapeau.



‘’Nous sommes allés à ces élections et avons senti une très grande affection des populations. Nous avons aussi eu des difficultés, sans aucun doute, durant cette campagne mais nous n’allons pas nous appesantir sur ces difficultés-là. Ce qui est le plus important, ce sont les résultats que nous avons obtenus dans chacune de ces communes’’, a déclaré le Pr Mary Teuw Niane, candidat malheureux des élections locales de cette ville tricentenaire.



Une des raisons qui expliquent sa satisfaction est que c’est la première fois que leur coalition se présente à des élections au niveau de Saint-Louis. ‘’Les résultats sont pour nous très positifs. Puisque notre coalition, très jeune, pour sa première participation à des élections, termine 3e. Au niveau de la plupart des communes et au niveau du département de Saint-Louis. Nous avons des élus, puisque dans la commune de Saint Louis, nous avons 5 conseillers, dans le département de Saint-Louis pareillement. Et nous aurons des conseillers à Gandon et à Mpal. Les suffrages que nous avons obtenus sont significatifs puisque nous avons plus de 12% des suffrages aussi bien au niveau de la commune de Saint-Louis qu’au niveau du département de Saint Louis’’.



Toutes choses qui font de la Coalition And Ak Mtm (Mary Teuw Niane) Liguey Ndar une ‘’force politique incontournable à Saint-Louis et dans le département. Rien ne se fera sans nous au niveau de la commune de Saint-Louis et du département. Malgré le peu de moyens que nous avons eu, malgré l’écrasante force des grandes coalitions que nous avions en face de nous, nous avons su imprimer une philosophie, une manière d’aborder les populations et nous avons eu des résultats à ce niveau positifs. Nous disons félicitations aux vainqueurs. Nous devons aux populations que le combat continue’’.