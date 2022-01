Locales 2022 : La réplique du Pôle stratégie et communication de la coalition Bby à Abba Mbaye

La sortie médiatique de Abba Mbaye, candidat malheureux de la coalition Yewwi Askan Wi de Saint-Louis, hier, a poussé le camp de son adversaire de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à réagir. Et c’est 24 heures après cette rencontre que le Pôle stratégie et communication de la coalition Bby, structure pilotée par la Cellule de communication et de réflexion de la majorité présidentielle élargie de Saint-Louis (Creme) lui a porté la réplique.



Coordonnateur de ce pôle, Seydina Ababacar Bitèye, après s’être félicité des résultats provisoires qui, à ses yeux, ‘’confirment la victoire de Mansour à la tête de la mairie’’, il en a conclu que ‘’l’analyse de ces résultats montre que les Saint-Louisiens ont choisi la continuité’’.



Des propos suivis par des plaintes prononcées à l’encontre de Abba Mbaye. Et c’est pour regretter les accusations de certains candidats qui parlent de ‘’transfert d’électeurs’’. Il s’agit d’apprendre à respecter les choix des Saint-Louisiens, au lieu de les accuser’’, a-t-il relevé avant d’appeler les uns et les autres à se donner la main, et à tous s’investir ''pour l’émergence de la commune de Saint-Louis’’.