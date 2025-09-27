Litige foncier autour du restaurant Sweet Coffee : 40 employés interpellent Ousmane Sonko

Le restaurant Sweet Coffee, situé à Dakar, a été déguerpi hier matin dans le cadre d’un litige foncier opposant l’établissement au propriétaire du terrain, désireux d’y ériger un immeuble. L’opération, conduite par la société Sablux, s’est déroulée sans préavis selon les responsables du restaurant, qui affirment que leurs biens ont été sortis de force avant la démolition du local. Cette expulsion met fin à plusieurs années d’activité et menace directement l’emploi d’une quarantaine de personnes.







Pour Lambert Manga, représentant de l’établissement, la décision a été exécutée de manière trop brutale : « Nous ne contestons pas le droit de propriété, mais nous aurions souhaité disposer d’un délai pour quitter les lieux. Aujourd’hui, quarante employés, et autant de familles, se retrouvent sans ressources, alors même que nous participions au développement économique local. » Les pertes matérielles restent à évaluer, mais le choc social est déjà manifeste.







Face à cette situation, les employés de Sweet Coffee lancent un appel aux autorités étatiques, et plus particulièrement au Premier ministre Ousmane Sonko, afin qu’une solution soit envisagée pour préserver les emplois menacés. Ils insistent sur la nécessité de trouver un équilibre entre le respect des droits fonciers et la sauvegarde du tissu socio-économique. À ce stade, aucune réaction officielle de Sablux n’a été communiquée, tandis que le sort des quarante travailleurs reste en suspens.

