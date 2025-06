Litige foncier à Ndiaffate : « Les lotissements n'ont jamais eu de problèmes, c'est de la manipulation et ça ne passera pas » (Astou Ndiaye)

Après la sortie d'un groupe de personnes accusant l'équipe municipale de Ndiaffate d'avoir morcelé de force leurs terres et exigeant l'annulation du projet de lotissement de cette localité, Madame le Maire, Astou Ndiaye, a fait face hier à la presse pour apporter sa version des faits.



Selon la mairesse de Ndiaffate, le lotissement de la commune, particulièrement celui de Koutal, n'a jamais posé de problèmes et tout s'est déroulé par la voie légale. « L'autorisation de lotir existe bel et bien. L'arrêté 04/4 Mai 2021/ 018242 de Koutal, ainsi que l'arrêté du 4 Mai 2021/ 018271 du village de Ndiaffate. Je pense que les arrêtés existent bel et bien et sont signés par le ministre de l'Urbanisme. Le problème était que nous avons trouvé beaucoup de litiges fonciers au niveau de Ndiaffate et Koutal. Nous nous sommes dit, au lieu d'ajouter des problèmes à ces litiges, nous allons faire une demande de lotissement autorisée dans les deux villages, et c'est ce qui a été fait en toute légalité », a-t-elle déclaré en brandissant des preuves et en revenant sur le processus.



À l'en croire, parmi ceux qui ont légalement fait leurs demandes d'attribution de terrains, 95% ont déjà récupéré leurs attestations et 90% des propriétaires de champs ont récupéré leurs quotas sur les terrains.



« C'est un groupe d'individus, pas la population, des politiciens, des gens qui font de la politique et qui n'ont pas le courage d'aller affronter les populations, mais ils sont dans la manipulation et dans la diffamation. La manipulation ne passera pas à Ndiaffate », a-t-elle martelé.