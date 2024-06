Linguère : Vers une autosuffisance en moutons à Boulal

Une vingtaine de bergeries d'environ 1000 moutons ont été mises en place dans la commune de Boulal, dans le département de Linguère pour participer à l'autosuffisance en moutons et lutter contre la pauvreté. En effet, la collaboration entre les populations des communes de Boulal et Deali, et le Fonds Live and Livehoods à travers le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel (PDEPS) a porté ses fruits.



Les autorités des deux communes ont procédé à l'inauguration, ce jeudi 6 juin 2024, d'une bergerie et d'une laiterie. A Boulal, le maire de ladite commune Aboubacry Sow très satisfait de la mise en place de vingt bergeries de 50 moutons , ce qui ramène à 1000 moutons en tout. Ainsi, l'on s'achemine vers une autosuffisance en moutons en cette période de Tabaski. Le maire se dit heureux de recevoir ces investisseurs qui luttent contre la pauvreté, le sous emploi. Poursuivant, Aboubacry Sow de dire que ce concept nouveau (installation d'une bergerie) à Boulal permettra aux populations d'écouler des produits de bonne qualité dans les marchés. Ainsi, il a remercié tous les partenaires , le ministère de l'élevage, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye et l'ensemble des membres de son gouvernement non sans préciser que cette bergerie de Boulal sera gérée de façon efficace et efficiente.



Zahra El Marzouki, chargée des relations avec le Moyen Orient de constater de visu l'impact des Fonds alloués aux populations par (LLF) suite à de meilleures conditions d'existence des bénéficiaires dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage avec l'amélioration des races bovines, ce qui constitue une véritable chaîne de valeur, a-t-elle martelé .



Quant au coordonnateur national du ( PDEPS) en l'occurrence Gora Beye, le geste de (LLF) , participe à l'instauration de la souveraineté alimentaire qui sous-tend la souveraineté économique.Et ce dernier d'ajouter que les bailleurs et les partenaires font renaître l'espoir par améliorer les conditions de vie et d'existence des populations.