Linguère : Une collision entre deux motos fait un mort

Le drame a eu lieu hier mercredi vers 10h à hauteur de la station d'essence Pétrosen du quartier Linguère Coumba 2, de la ville de Linguère.



En effet, les conducteurs de motos Jakarta, Abdoulaye Ba (26 ans) et Mohamed Coundoul (20 ans) sont entrés en collision. Le premier nommé (Abdoulaye Ba) circulait sur la RN3 et le second (Mohamed Koundoul) sortait de la station sans prendre le soin de regarder derrière lui. Gravement atteints, les deux jakartamen seront évacués à l'hôpital Magatte Lo de Linguère où Abdoulaye Ba a finalement rendu l'âme, suite à ses blessures.