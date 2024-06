Linguère / Gestion de l'eau en milieu rural : les acteurs s'engagent pour un meilleur approvisionnement des populations

Dans le cadre de la réforme de l'hydraulique rurale, un comité départemental de développement sous la houlette du préfet Modou Thiam, s'est tenu ce matin à Linguère. À l'occasion, les autorités administratives et territoriales, les services de la SDER (la Sénégalaise Des Eaux Rurales), ont échangé pour une mise en œuvre de la réforme dans les zones rurales du département de Linguère.



Ainsi, selon le Secrétaire général de l'Ofor (Office des forages ruraux) Lamine Ka, les populations des zones rurales dans le Djolof pourront bénéficier d'une meilleure qualité de service, similaire à celle que la SDE assurait pendant 23 ans dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal, ce qui sera une belle illustration d'équité sociale.

À en croire toujours Lamine Ka, le CDD permettra de revenir sur les missions de l'Ofor et l'état d'avancement des délégations des services publics, mais aussi présenter le plan de déploiement que la réforme compte mener dans le département de Linguère. Poursuivant, le SG de l'Ofor de tirer un bilan très satisfaisant du CDD, car d'après lui, l'on a noté l'adhésion des populations à cette réforme (SDER), vu les difficultés rencontrées pour un meilleur accès à l'eau potable en milieu rural eu égard les pannes récurrentes des forages et les problèmes de gestion, a t-il précisé.



Quant au PDG de la SDE et SDER, Mamadou Dia, très satisfait du CDD, remercie les autorités qui ont permis de trouver des pistes d'amélioration pour un meilleur approvisionnement en eau potable dans les zones rurales du département de Linguère. À l'en croire, toutes les dispositions seront prises pour garantir aux populations rurales un meilleur accès à l'eau potable non sans rappeler le tarif unique fixé à 250 f CFA le mètre cube utilisé ce qui n'est pas le cas dans le milieu urbain où des tranches sont fixées différemment, promet-il.



Le Préfet Modou Thiam qui présidait la rencontre est revenu sur deux objectifs majeurs sortis du CDD, notamment partager avec les populations la stratégie de la SDER en milieu rural, échanger sur la réforme de l'hydraulique rural. Et l'exécutif départemental d'ajouter que ces objectifs précités marquent un grand pas fixant l'entrée de la SDER dans le département de Linguère. Le Préfet Thiam de dire que la SDER est venue à son heure dans le Djolof et il s'en réjouit et s'engage à accompagner la SDER afin que la réforme soit une réalité dans milieu rural...