Linguère: 10 membres de la sécurité de Farba Ngom arrêtés puis libérés tard dans la soirée

Dix membres de la sécurité du Maire des Agnams, Farba Ngom ont été arrêtés hier, jeudi 23 janvier vers Linguère, alors qu' ils se rendaient à Agnam (Matam). Ces derniers devaient participer au rassemblement organisé par la population de cette localité et les responsables politiques, en soutien à leur maire, et député dont l'immunité parlementaire a été levée , ce vendredi 24 janvier.

Selon nos sources, ces membres de la sécurité de Farba Ngom étaient à bord d’un bus en provenance de Dakar pour Agnam et étaient vêtus de tee-shirt avec l’effigie du désormais ex député Farba Ngom. Aux dernières nouvelles, ils ont été libérés tard dans la soirée par les FDS.