Ligue des champions: les résultats de la 2e journée

Résultats et classement de la Ligue des champions après les matches de la 2e journée de la phase de ligue joués mercredi
. Mercredi 1er octobre
Dortmund (GER) - Athletic Bilbao (ESP) 4 - 1
Villarreal (ESP) - Juventus Turin (ITA) 2 - 2
Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (NED) 1 - 1
FC Barcelone (ESP) - Paris SG (FRA) 1 - 2
Monaco (FRA) - Manchester City (ENG) 2 - 2
Naples (ITA) - Sporting Portugal (POR) 2 - 1
Qarabag (AZE) - FC Copenhague (DEN) 2 - 0
Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE) 2 - 0
Union St-Gilloise (BEL) - Newcastle (ENG) 0 - 4
. Mardi 30 septembre
Pafos FC (CYP) - Bayern Munich (GER) 1 - 5
Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG) 1 - 0
Kairat Almaty (KAZ) - Real Madrid (ESP) 0 - 5
Atlético Madrid (ESP) - Eintracht Francfort (GER) 5 - 1
Inter Milan (ITA) - Slavia Prague (CZE) 3 - 0
Bodoe/Glimt (NOR) - Tottenham (ENG) 2 - 2
Marseille (FRA) - Ajax Amsterdam (NED) 4 - 0
Chelsea (ENG) - Benfica (POR) 1 - 0
Atalanta Bergame (ITA) - Club Bruges (BEL) 2 - 1
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Bayern Munich (GER) 6 2 2 0 0 8 2 6
2. Real Madrid (ESP) 6 2 2 0 0 7 1 6
3. Paris SG (FRA) 6 2 2 0 0 6 1 5
4. Inter Milan (ITA) 6 2 2 0 0 5 0 5
5. Arsenal (ENG) 6 2 2 0 0 4 0 4
6. Qarabag (AZE) 6 2 2 0 0 5 2 3
7. Dortmund (GER) 4 2 1 1 0 8 5 3
8. Manchester City (ENG) 4 2 1 1 0 4 2 2
9. Tottenham (ENG) 4 2 1 1 0 3 2 1
10. Atlético Madrid (ESP) 3 2 1 0 1 7 4 3
11. Newcastle (ENG) 3 2 1 0 1 5 2 3
12. Marseille (FRA) 3 2 1 0 1 5 2 3
13. Sporting Portugal (POR) 3 2 1 0 1 5 3 2
Club Bruges (BEL) 3 2 1 0 1 5 3 2
15. Eintracht Francfort (GER) 3 2 1 0 1 6 6 0
16. FC Barcelone (ESP) 3 2 1 0 1 3 3 0
17. Liverpool (ENG) 3 2 1 0 1 3 3 0
18. Chelsea (ENG) 3 2 1 0 1 2 3 -1
19. Naples (ITA) 3 2 1 0 1 2 3 -1
20. Union St-Gilloise (BEL) 3 2 1 0 1 3 5 -2
21. Galatasaray (TUR) 3 2 1 0 1 2 5 -3
22. Atalanta Bergame (ITA) 3 2 1 0 1 2 5 -3
23. Juventus Turin (ITA) 2 2 0 2 0 6 6 0
24. Bodoe/Glimt (NOR) 2 2 0 2 0 4 4 0
25. Bayer Leverkusen (GER) 2 2 0 2 0 3 3 0
26. Villarreal (ESP) 1 2 0 1 1 2 3 -1
27. PSV Eindhoven (NED) 1 2 0 1 1 2 4 -2
28. FC Copenhague (DEN) 1 2 0 1 1 2 4 -2
29. Olympiakos (GRE) 1 2 0 1 1 0 2 -2
30. Monaco (FRA) 1 2 0 1 1 3 6 -3
31. Slavia Prague (CZE) 1 2 0 1 1 2 5 -3
32. Pafos FC (CYP) 1 2 0 1 1 1 5 -4
33. Benfica (POR) 0 2 0 0 2 2 4 -2
34. Athletic Bilbao (ESP) 0 2 0 0 2 1 6 -5
35. Ajax Amsterdam (NED) 0 2 0 0 2 0 6 -6
36. Kairat Almaty (KAZ) 0 2 0 0 2 1 9 -8
NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.
-
Ligue des champions: le PSG marque son territoire à Barcelone
-
Ligue des Champions: Monaco arrache le nul (2-2) en fin de match face à Manchester City
-
Ligue des champions: Le Paris SG s'impose sur le fil à Barcelone (2-1)
-
LIGUE DES CHAMPIONS / Nicolas Jackson débloque son compteur avec le Bayern Munich
-
Ligue des Champions: L'OM assomme l'Ajax en début de match et s'impose 4-0