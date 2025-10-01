Ligue des champions: les résultats de la 2e journée

Résultats et classement de la Ligue des champions après les matches de la 2e journée de la phase de ligue joués mercredi







. Mercredi 1er octobre



Dortmund (GER) - Athletic Bilbao (ESP) 4 - 1



Villarreal (ESP) - Juventus Turin (ITA) 2 - 2



Bayer Leverkusen (GER) - PSV Eindhoven (NED) 1 - 1



FC Barcelone (ESP) - Paris SG (FRA) 1 - 2



Monaco (FRA) - Manchester City (ENG) 2 - 2



Naples (ITA) - Sporting Portugal (POR) 2 - 1



Qarabag (AZE) - FC Copenhague (DEN) 2 - 0



Arsenal (ENG) - Olympiakos (GRE) 2 - 0



Union St-Gilloise (BEL) - Newcastle (ENG) 0 - 4



. Mardi 30 septembre



Pafos FC (CYP) - Bayern Munich (GER) 1 - 5



Galatasaray (TUR) - Liverpool (ENG) 1 - 0



Kairat Almaty (KAZ) - Real Madrid (ESP) 0 - 5



Atlético Madrid (ESP) - Eintracht Francfort (GER) 5 - 1



Inter Milan (ITA) - Slavia Prague (CZE) 3 - 0



Bodoe/Glimt (NOR) - Tottenham (ENG) 2 - 2



Marseille (FRA) - Ajax Amsterdam (NED) 4 - 0



Chelsea (ENG) - Benfica (POR) 1 - 0



Atalanta Bergame (ITA) - Club Bruges (BEL) 2 - 1







Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif



1. Bayern Munich (GER) 6 2 2 0 0 8 2 6



2. Real Madrid (ESP) 6 2 2 0 0 7 1 6



3. Paris SG (FRA) 6 2 2 0 0 6 1 5



4. Inter Milan (ITA) 6 2 2 0 0 5 0 5



5. Arsenal (ENG) 6 2 2 0 0 4 0 4



6. Qarabag (AZE) 6 2 2 0 0 5 2 3



7. Dortmund (GER) 4 2 1 1 0 8 5 3



8. Manchester City (ENG) 4 2 1 1 0 4 2 2



9. Tottenham (ENG) 4 2 1 1 0 3 2 1



10. Atlético Madrid (ESP) 3 2 1 0 1 7 4 3



11. Newcastle (ENG) 3 2 1 0 1 5 2 3



12. Marseille (FRA) 3 2 1 0 1 5 2 3



13. Sporting Portugal (POR) 3 2 1 0 1 5 3 2



Club Bruges (BEL) 3 2 1 0 1 5 3 2



15. Eintracht Francfort (GER) 3 2 1 0 1 6 6 0



16. FC Barcelone (ESP) 3 2 1 0 1 3 3 0



17. Liverpool (ENG) 3 2 1 0 1 3 3 0



18. Chelsea (ENG) 3 2 1 0 1 2 3 -1



19. Naples (ITA) 3 2 1 0 1 2 3 -1



20. Union St-Gilloise (BEL) 3 2 1 0 1 3 5 -2



21. Galatasaray (TUR) 3 2 1 0 1 2 5 -3



22. Atalanta Bergame (ITA) 3 2 1 0 1 2 5 -3



23. Juventus Turin (ITA) 2 2 0 2 0 6 6 0



24. Bodoe/Glimt (NOR) 2 2 0 2 0 4 4 0



25. Bayer Leverkusen (GER) 2 2 0 2 0 3 3 0



26. Villarreal (ESP) 1 2 0 1 1 2 3 -1



27. PSV Eindhoven (NED) 1 2 0 1 1 2 4 -2



28. FC Copenhague (DEN) 1 2 0 1 1 2 4 -2



29. Olympiakos (GRE) 1 2 0 1 1 0 2 -2



30. Monaco (FRA) 1 2 0 1 1 3 6 -3



31. Slavia Prague (CZE) 1 2 0 1 1 2 5 -3



32. Pafos FC (CYP) 1 2 0 1 1 1 5 -4



33. Benfica (POR) 0 2 0 0 2 2 4 -2



34. Athletic Bilbao (ESP) 0 2 0 0 2 1 6 -5



35. Ajax Amsterdam (NED) 0 2 0 0 2 0 6 -6



36. Kairat Almaty (KAZ) 0 2 0 0 2 1 9 -8







NDLR: les huit premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. Les clubs classés de la 9e à la 24e place disputeront des barrages. Les clubs classés de la 25e à la 36e place sont éliminés.

