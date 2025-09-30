Ligue des Champions: L'OM assomme l'Ajax en début de match et s'impose 4-0

L'Olympique de Marseille a mis KO l'Ajax d'Amsterdam (4-0) mardi au stade Vélodrome, avec trois buts marqués avant la demi-heure de jeu dont un doublé de la recrue Igor Paixao, pour la deuxième journée de Ligue des champions.
Le Brésilien a vite tué le suspense de deux tirs lointains superbes (6e et 12e), avant le troisième but de Mason Greenwood (26e). Pierre-Emerick Aubameyang a alourdi le score (4-0, 52e), permettant à l'OM de se remettre en scène après sa défaite 2-1 contre le Real Madrid lors de la première journée.
