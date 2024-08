Licenciement abusif à la SEN’EAU : Le syndicaliste Oumar Bâ obtient une motion de soutien de la Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec

Licencié par le conseil de discipline de la SEN’EAU, Oumar Bâ SG du SATES, La Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS) composée de toutes les organisations syndicales (SUTELEC, SUDETEN, SYNTES et SYCAS) a signé une motion de soutien à leur camarade.



Dans la note, les syndicalistes « exigent l'arrêt immédiat de l'acharnement dont est victime le camarade OUMAR BA, Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Travailleurs de l'Eau du Sénégal (SATES) », lit-on.





Les syndicalistes révèlent que le conseil de discipline de la SEN'EAU, en sa séance du 23 juillet 2024, a décidé de saisir l'inspection de travail pour demander sur la base d'un motif fallacieux, l'autorisation de licenciement du Secrétaire Général du syndicat majoritaire de la SEN'EAU et de surcroît Délégué du personnel. « La CSTS dénonce cet abus qu'elle assimile à une tentative de musellement des représentants du personnel légalement élus et une entrave à l'exercice du droit syndical. Elle affirme toute sa solidarité au Camarade SG du SATES et aux travailleurs de SEN'EAU qui, au regard de l'article 10, alinéa 3 de la Convention Collective Nationale Inter Professionnelle (CCNI), condamnent cette violation flagrante des libertés syndicales, par leur direction générale. Ces travailleurs épris de justice ont souligné tout l'intérêt que devrait avoir leur direction générale pour éclairer leur lanterne sur sa gestion qu'il est impératif d'auditer au regard d'une perte de quinze (15) milliards de FCFA cumulée sur 3 ans », révèlent les syndicalistes.