Libéria : face à de graves inondations, un groupe de sénateurs propose la création d’une nouvelle capitale

Assaillis sans pitié par mère nature, les sénateurs du Libéria n'ont guère pu trouver remède à leur souci que de créer une nouvelle capitale. Une suggestion qui rencontre enthousiasme et scepticisme dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest.



Des crues soudaines déclenchées par des pluies torrentielles entre fin juin et début juillet au Libéria ont laissé près de 50 000 Libériens dans un besoin urgent, selon l'agence nationale de gestion des catastrophes. La capitale Monrovia, sujette aux inondations depuis plusieurs années, a été particulièrement touchée, en partie à cause de la surpopulation, d'un mauvais système d’égouts et d'un manque de réglementation en matière de construction.



L'heure est donc à la résolution. Une commission mixte du Sénat a suggéré début juillet la création d'une nouvelle capitale, lors d’une réunion pour discuter du problème persistant des inondations. Selon le directeur de la communication du ministère des Travaux, T. Benjamin Myers, ils sont en train d’examiner attentivement la proposition de la commission sénatoriale mixte. « La construction d'une nouvelle ville nécessite des capitaux importants », souligne-t-il. « Notre budget national est encore de l'ordre de 600 millions de dollars. Aussi, la construction d'une nouvelle ville nécessitera de prendre sérieusement en compte de nombreux facteurs d'ordre technique, financier et économique», explique-t-il à l'AFP.