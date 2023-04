Levée du corps de la mère de Augustin Senghor: autorités et proches lui ont rendu un dernier hommage

La levée du corps de la mère du président de la fédération sénégalaise de football et maire de Gorée Augustin Senghor, Madame Thérèse Ndiaye décédée le 15 avril dernier, a eu lieu ce 20 avril à l’hôpital Principal de Dakar. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités notamment du ministre des sports monsieur Yankhoba Diatara, de monsieur Abdoulaye Seydou Sow ministre de l’environnement et des membres de la famille. Lors de la cérémonie de levée du corps, tous ont témoigné de la bonté et du dévouement en tant que mère de Madame Thérèse NDIAYE à travers les réalisations de ses enfants pour le pays. « Ma mère est rappelée à Dieu en étant championne d’Afrique et j’en suis personnellement fier car c’était un des sujets de nos discussions » affirme Augustin Senghor.