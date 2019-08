Levée du corps de Jacques Diouf/ Témoignages de la DG adjointe de la FAO : « Il avait observé 3 jours de grève de la faim dans les couloirs de la FAO » (Maria Helene SEMEDO)

La cérémonie de levée du corps de Jacques Diouf s’est tenue ce matin à l’hôpital principal de Dakar en présence d’autorités étatiques, religieuses, coutumières, ainsi que de plusieurs délégations de chefs d’État et représentants d’organisations régionales et internationales. La directrice générale adjointe de la FAO a aussi fait le déplacement. En effet, Maria Helene Semedo a tenu à rappeler les excellentes relations qui la liaient avec l’illustre disparu et a raconté quelques anecdotes sur l’homme. A l’en croire, Jacques Diouf a lutté toute sa vie pour l’éradication de la faim et de la malnutrition dans le monde. Toujours dans ses témoignages, la dame nous renseigne que le défunt a eu à observer « 3 jours de grève de la faim pour attirer l’attention du monde sur l’éradication de la faim ».