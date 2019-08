Lettre ouverte à l'opinion nationale et internationale : « Monsieur Cadenas, le Mouridisme est universel, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras ».

La brûlante actualité sénégalaise et même internationale a trait à l'attaque en règle du responsable français du Rassemblement national de Marine Le Pen contre l'Islam en général et le Mouridisme en particulier.



À brûle pourpoint, nous prenons l'opinion à témoin pour dire que le Sieur Jean Michel Cadenas membre du conseil national du parti de l'extrême droite hexagonale a tout faux.



Il a voulu comme à l'accoutumée, taper en plein dans le mille en qualifiant le joyau architectural Massalikoul Jinaane d'emblème érigé contre l'Occident.



Quelle hérésie!



En réalité, les Mourides qui ont construit sur fonds propres cette grande mosquée, véritable bijou religieux au cœur de la capitale sénégalaise, dérangent tous les croisés d'un système international qui ferait de l'Islam et de ses principales icônes, des ennemis à fragiliser par tous les moyens.



Monsieur Cadenas par ailleurs délégué général de la région Mayenne (Laval) du Rassemblement national, s'inscrit visiblement dans cette sombre perspective.



Les Intellectuels Mourides profitent de l'occasion pour prendre l'opinion internationale à témoin.



La désinformation et le déni organisé et savamment entretenu de la réalité Mouride ne passeront pas.

Nous avons compris votre vile stratégie et nous ferons face...



Monsieur Cadenas, s'il vous plaît rendez-vous à l'évidence, cette campagne de dénigrement est naturellement vouée à l'échec.



Avec vous,nous prenons date pour le 27 septembre 2019,date retenue pour l'inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jiinaane.



Avec l'aide d'Allah, Le Tout Miséricordieux nous allons encore assister à un triomphe de l'Islam.



N'en déplaise aux contempteurs de cette belle religion.



Monsieur Cadenas retenez bien cette sentence implacable : On n'arrête pas la mer avec ses bras.



D'autant que le message puissant et incisif de notre vénéré guide, Cheikh Ahmadou Bamba, est universel.



La Vérité primera ad vitam aeternum sur le mensonge.





Cheikh Ahmed Saloum Dieng



Membre du Comité de pilotage de l'inauguration de la Grande Mosquée Massalikoul Jiinaane.