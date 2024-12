Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko : Appel au secours pour le secteur du BTP en crise ( Par Mamadou Maurice Sène )

Monsieur le Premier Ministre,



Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte en ma qualité de citoyen, mais également en tant qu’acteur du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Mon nom est Mamadou Maurice Sène, et je souhaite attirer votre attention sur la situation dramatique que traverse notre secteur depuis maintenant cinq mois.



Les arrêts massifs des travaux, la suppression d’emplois dans des entreprises majeures comme Eiffage et de nombreuses autres structures, ont plongé des milliers de familles dans une précarité insupportable. Nous, entrepreneurs, artisans et ouvriers, sommes au bord de l’asphyxie.



En tant que pilier du développement économique et infrastructurel, le secteur du BTP joue un rôle crucial pour notre pays. Aujourd’hui, ce pilier vacille, mettant en danger des milliers d’emplois directs et indirects. Les entrepreneurs ne peuvent plus honorer leurs engagements financiers, les ouvriers perdent leurs moyens de subsistance.



Cette crise, si elle persiste, risque d’entraîner des conséquences désastreuses, non seulement pour le BTP, mais pour l’économie nationale dans son ensemble. Nous avons besoin de votre écoute et de mesures urgentes pour :

1. Relancer les chantiers publics et privés en facilitant l’accès aux financements et en accélérant le paiement des arriérés dus aux entreprises.

2. Protéger les emplois en soutenant les entreprises en difficulté, notamment les PME qui constituent l’essentiel du tissu économique.

3. Mettre en place un plan de relance sectoriel pour garantir la reprise durable des activités du BTP.



Monsieur le Premier Ministre, nous croyons en votre volonté de bâtir un Sénégal prospère et inclusif. C’est pourquoi nous sollicitons votre intervention urgente pour éviter que ce secteur vital ne s’effondre définitivement.



Nous espérons que notre cri de détresse ne restera pas sans réponse et que des actions concrètes seront prises pour sauver nos emplois, nos entreprises et, par extension, des milliers de familles.



Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de mes salutations respectueuses.



Mamadou Maurice Sène

Acteur du secteur BTP