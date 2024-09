Les révélations de Robert Bourgi- l'aide de Gbagbo à Chirac: Les bonnes grâces de la France et la contribution à hauteur de 3 millions de dollars

Lors de son entretien sur France24, l'avocat, auteur de " Ils savent que je sais tout", Robert Bourgi s'est livré à des révélations fracassantes dans le cadre des relations d'amitié et d'intérêts entre anciens chefs d’Etat africains et ceux de la France.



Concernant celle ayant lié Gbagbo à Chirac, Robert Bourgi est revenu sur une anecdote qui était jusque là inconnue du grand public. " Laurent Gbagbo voulait s'attirer les bonnes grâces de la France. Je lui ai dit, tu sais Laurent, je vais être franc avec toi, il va falloir que tu puisses contribuer, faire un geste pour Monsieur Chirac", a révélé M. Bourgi. Ce dernier dit avoir plus tard organisé un déjeuner dans un restaurant de la place. " Il y avait Gbagbo dans le Salon du restaurant, Villepin et moi-même. Et là, je dis à Dominique de Villepin, comme vous me l'aviez demandé, je vais demander à Gbagbo devant vous d'aider le président de la République. Et j'ai demandé à Laurent...Il va falloir que tu puisses aider à l'élection présidentielle de 2002", a-t-il renchéri.



Rapportant la réponse de Laurent Gbagbo face à cette requête, Bourgi d'informer. " Et Laurent de dire, je suis de la famille socialiste, je suis un ami de Monsieur Jospin, mais Dominique, j'aiderais à hauteur de 3 millions de dollars". " Ce qu'il a fait!", a-t-il précisé.