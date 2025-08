Les révélations de Moustapha Diakhaté sur sa garde à vue : « Mes médicaments contre l’asthme ont été confisqués… le commissaire du Port est un voyou… à la limite, un assassin »

À la surprise générale, Moustapha Diakhaté qui a fait face à la presse ce mardi a fait des révélations sur sa garde à vue au commissariat de police du port où il était en position de garde à vue après son passage à la division spéciale de la Cybersécurité (Dsc).







Souffrant d’une pathologie chronique, l’asthme, Moustapha Diakhaté devant la presse révèle « j’en était privé. Ce qui est inhumain . Comment on peut confisquer un médicament si vital à quelqu’un qui peut en avoir besoin à tout moment ? », s’indigne l’ancien parlementaire qui tire sur le commissaire de police du port le considérant comme « un voyou » et pire, « un assassin ». Une tentative visant à l’étouffer et qui pourrait même selon lui, avoir des conséquences dont l’Etat sera responsable.