Les premiers mots de Moustapha Diop devant l’Assemblée nationale : « Si j’ai accepté de me défendre moi-même, c’est parce que je n’ai absolument rien à me reprocher. »

Pour la première fois devant l’Assemblée nationale, le député-maire de Louga, Moustapha Diop, prend la parole devant ses collègues députés. L’affaire Tabaski Ngom est le prétexte qui a finalement poussé le député à rompre son silence. Cette fois-ci, Moustapha Diop compte bien se défendre, et pas n’importe comment.



« Si j’ai accepté de me défendre, c’est parce que je n’ai rien à me reprocher. Dans cette affaire, je suis totalement innocent. Cette dame dont vous parlez tente simplement de salir mon honorabilité », a martelé le parlementaire, qui poursuit : « Je n’ai rien à voir dans cette affaire de détournement, même si je connais cette dame depuis 2022. »



Au cours de son intervention, le député Moustapha Diop a expliqué comment il a connu Tabaski Ngom, ancienne agent comptable particulière (ACP) de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE).