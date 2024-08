Les premiers mots de Bah Diakhaté à sa sortie de prison : « Je suis plus que jamais conforté dans ma conviction »

Alhamdoulilah Alhaldoulilah Alhamdoulilah! C’est en ces mots que le coordonnateur national des activistes républicains qui a épuisé sa peine en prison, s'est exprimé. Bah Diakhaté remercie le président Macky Sall, son mentor et leader, de même que tous les sénégalais, particulièrement les Activistes Républicains pour leur solidarité exceptionnelle. « Merci aux camarades de l'Alliance Pour la République et à tous les Républicains du Sénégal et de la Diaspora... Merci à tous mes Avocats pour leur dévouement. Merci à la Justice de mon pays. Au Procureur de la République, aux Juges qui ont prononcé ma condamnation car je suis convaincu qu'ils ont agi selon leur intime conviction. Mais leur conviction conforte ma conviction: Alaysal Lahou bi Ahkamil Hakimina » a soutenu le défenseur du président Macky Sall. Bah Diakhaté pense aussi à tous les détenus de la Maison d'Arrêt de Rebeuss particulièrement la chambre 2 et 7, 9, 10 et 14 et aux agents de la DIC, de la Sûreté Urbaine et l'ensemble de l'administration pénitentiaire.







« Name naa leene et inchallah nous nous reverrons bientôt. Je vous laisse méditer en profondeur ces paroles de mon vénéré Guide Cheikhoul Khadim RA dans 𝐍𝐚𝐡𝐝𝐣𝐢𝐮 𝐐𝐚𝐝𝐚𝐚'𝐢𝐥 𝐇𝐚𝐚𝐣: " 𝐋𝐞 𝐫𝐞̀𝐠𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐥'𝐞𝐫𝐫𝐞𝐮𝐫 𝐞𝐬𝐭 𝐝'𝐮𝐧 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭, 𝐜𝐞𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐮𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐪𝐮'𝐚̀ 𝐥'𝐇𝐞𝐮𝐫𝐞 (𝐀𝐥𝐐𝐢𝐲𝐚𝐦𝐚). » a servi l’activiste.