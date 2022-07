Les populations de Saly Aérodrome dans la rue : "On ne gouverne pas une mairie avec la sourde oreille et la politique de la chose vide... Nous allons nous abstenir pour ces législatives" (Diène Diouf)

Le quartier Saly Aérodrome est situé à Mbour, bien qu'il demeure une partie intégrante de la collectivité territoriale de Malicounda à laquelle, il est administrativement rattaché. Les populations de ce quartier ont arboré des brassards rouges pour crier leur ras-le-bol face à cette situation qu'elles jugent désastreuse à laquelle leur quartier est confronté. Nous manquons de tout et malgré nos tentatives rien ne bouge... On ne gère pas une mairie par la sourde oreille et la politique de la chaise vide", peste Diène Diouf, le porte parole des populations. Ce dernier d’ajouter : "Nous allons nous abstenir pour ces élections, car nous ne pouvons plus accepter qu'on nous utilise et qu'après on nous jette." Entre autres doléances, l'insécurité, le manque d'eau.

Réaction du Maire Maguette Sène

Joint au téléphone par Dakaractu Mbour, le maire de Malicounda par ailleurs Dg du Coud de préciser qu'une réponse sera apportée d'ici 24h..." Nous avons beaucoup fait dans ce quartier lors de notre premier mandat et nous allons continuer à faire des réalisations là-bas. Nous venons d'entrer dans notre 2e mandat ...Demain (Dimanche) vous serez convoqué pour assurer la réplique..." s'est confié le maire Maguette Sène au bout du fil ... (vidéo)