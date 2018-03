Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 28 Février 2018

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :







• Monsieur Mamadou Lamine KEITA, Economiste, est nommé Président de l’Observatoire national sur l’Investissement (O.N.I.) ;





• Monsieur Souleymane DIOP, Docteur en Sciences agronomiques, est nommé Directeur régional du Développement rural de Kaolack en remplacement de Monsieur Youssoupha GUEYE, appelé à d’autres fonctions ;





• Monsieur Papa El Hadji Madické DIAGNE, Professeur de l’Enseignement secondaire, technique et professionnel, auditeur interne, est nommé Inspecteur des affaires administratives et financières, au Ministère de la Formation professionnelle de l’Apprentissage et de l’Artisanat en remplacement de Monsieur Youssoupha BA, appelé à d’autres fonctions.